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История игрушек 4 | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 16 | постеры: 2 | в ролях
О съёмках New :: 11.06.19
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Название фильма: История игрушек 4
Оригинальное название: Toy Story 4
Прокат в России фильма "История игрушек 4": 20 июня 2019 года
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О фильме "История игрушек 4":
Новое продолжение классической пиксаровской истории. На этот раз в команду затесался Форки, который, согласно тизеру, «вовсе не игрушка».
Роли озвучивают: Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак.
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