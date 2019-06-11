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История игрушек 4 | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Студия Пиксар

О съёмках New :: 11.06.19

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Название фильма: История игрушек 4
Оригинальное название: Toy Story 4
Прокат в России фильма "История игрушек 4": 20 июня 2019 года
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» Анимация » Компьютерная
» Франчайзы » История игрушек
О фильме "История игрушек 4":

Новое продолжение классической пиксаровской истории. На этот раз в команду затесался Форки, который, согласно тизеру, «вовсе не игрушка».

Роли озвучивают: Том Хэнкс, Тим Аллен, Джоан Кьюсак.

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История игрушек 4:

История игрушек 4
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 1
трейлеры: 16

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