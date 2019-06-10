Небывалое противопоставление сразу двух тяжеловесов в заокеанском летнем прокате означало одно — прокатчики не особо верят в кассовый потенциал по крайней мере...

Тот факт, что старт главного новичка первой недели лета в России, как и за океаном, не будет впечатляющим...