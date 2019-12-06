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Звёздные Войны: Скайуокер. Восход, Звёздные Войны: Эпизод IX / Звёздные Войны: Эпизод IX | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Звёздные войны

Дублированный TV-ролик New :: 06.12.19

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Все ролики фильма "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход" (19, из них 8 новых)
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Название фильма: Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Оригинальное название: Star Wars: The Rise of Skywalker
Прокат в России фильма "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход": 19 декабря 2019 года
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» Блокбастеры » Фантастические
» Франчайзы » Звёздные войны
О фильме "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход":

Джей Джей Абрамс вернулся в режиссёрское кресло в официально последней части саги. Во всяком случае, пока.

В ролях: Дэйзи Ридли, Оскар Айзек, Джон Бойега, Адам Драйвер, Люпита Ньонго, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл.

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Звёздные Войны: Скайуокер. Восход, Звёздные Войны: Эпизод IX:

Звёздные Войны: Скайуокер. Восход, Звёздные Войны: Эпизод IX
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 7
трейлеры: 18

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