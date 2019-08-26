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Звёздные Войны: Скайуокер. Восход, Звёздные Войны: Эпизод IX / Звёздные Войны: Эпизод IX | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Промо-ролик New :: 26.08.19
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«Звёздные войны: Последние джедаи», кадры (183 фото)
Название фильма: Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Оригинальное название: Star Wars: The Rise of Skywalker
Прокат в России фильма "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход": 19 декабря 2019 года
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О фильме "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход":
Джей Джей Абрамс вернулся в режиссёрское кресло в официально последней части саги. Во всяком случае, пока.
В ролях: Дэйзи Ридли, Оскар Айзек, Джон Бойега, Адам Драйвер, Люпита Ньонго, Кэрри Фишер, Марк Хэмилл.
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