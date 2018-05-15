  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2018 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2018 Фильмы 2017 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Каннский кинофестиваль 2018: фоторепортаж

Соло: Звездные войны. Истории | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Звёздные войны

Дублированный отрывок New :: 15.05.18 ссылка на ролик

Размещение: YouTube

смотреть в плейере

Все ролики фильма "Соло: Звездные войны. Истории" (15, из них 5 новых)
Ссылки по теме: Звёздные войны
Рецензия » Порги и ситхи Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Утечки в реакторе Никита КОМАРОВ
«Звёздные войны: Последние джедаи», кадры (183 фото)
Спин-офф «Звёздных войн» «Изгой-один», кадры (54 фото)
Новости » Бокс-офис США 2017: «Звёздные войны» возглавляют слабый год
Новости » Джорджу Лукасу исполнилось 65 лет
Киноблог » Бокс-офис США: «Звёздные войны» закрывают год
Киноблог » Бокс-офис США: 22-24 декабря, «Звёздные войны» проигрывают самим себе

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Соло: Звездные войны. Истории
Оригинальное название: Solo: A Star Wars Story
Прокат в России фильма "Соло: Звездные войны. Истории": 24 мая 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Блокбастеры » Приключения
        ... » Фантастические
        ... » Эпики
» Франчайзы » Звёздные войны
О фильме "Соло: Звездные войны. Истории":

Спин-офф «Звёздных войн» об одном из ключевых персонажей звёздной саги Хане Соло, охватывающий семь лет его жизни — с 18 до 24 лет, когда он стал владельцем корабля «Тысячелетний сокол» и познакомился с Чубаккой. Режиссёр: Рон Ховард. В ролях: Эмилия Кларк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон, Тэнди Ньютон.

На главную | Новинки кино
Превью галереи кадров целиком

Новинки кино:
Соло: Звездные войны. ИсторииДэдпул 2Суперсемейка 2ЧерновикМстители: Война бесконечностиМир Юрского периода 2Веном8 подруг Оушена
Недавние громкие новинки:
Очень странные делаМстители: Война бесконечностиТренерМир дикого западаРэмпейджЛара КрофтЧёрная пантераДвижение вверх

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Фантастика":
Соло: Звездные войны. Истории Дублированный отрывок 3
» Дублированный отрывок 2
» Дублированный отрывок
Хищник Трейлер
» Русский трейлер
Соло: Звездные войны. Истории Отрывок 3
» Отрывок 2
Черновик Финальный трейлер
Соло: Звездные войны. Истории Отрывок
Анон Русский трейлер 2
Соло: Звездные войны. Истории TV-ролик 2
Черновик Музыкальное видео
Анон Дублированный отрывок
Мир Юрского периода 2 Дублированный TV-ролик 2
Отель "Артемида" Русский трейлер
  
Новые трейлеры:
Соло: Звездные войны. Истории Дублированный отрывок 3
» Дублированный отрывок 2
» Дублированный отрывок
Конченая Дублированный отрывок
Богемская рапсодия Трейлер
22-я миля Тизер
Чёрный куклуксклановец Трейлер
Дом, который построил Джек Трейлер
Конченая Отрывок
Экстаз Трейлер
Атланта Музыкальное видео
» 2 сезон, трейлер
» Трейлер
Дэдпул 2 Промо-ролик 2
Восьмое чувство Анонс финала
все трейлеры
фильмы 2018 | фильмы 2017
Новинки кино: 2018 май июнь июль август
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Соло: Звездные войны. Истории:

Соло: Звездные войны. Истории
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 17
трейлеры: 15

Рецензии и обзоры

Атланта: Неудобные вопросы

В отличие от формально серьёзного голливудского кино, «Атланта» говорит про актуальные вещи — проблемы мира, где всё стало с приставкой «пост». Где фейковость стала осознанным и массовым выбором

Красный воробей: П — Патриотизм
Связь героев Лоуренс и Эджертона, как и многое в этом фильме, имеет противоречивый эффект чего-то вымученного

Галерея: Каннcкий кинофестиваль 2018
8 мая на Лазурном берегу открылся 71-й Каннский кинофестиваль. В основном конкурсе участвует 21 фильм

Анон: В оффлайн по паспорту
Довольно заунывное и страшно голословное кино, в котором револьвер из-за кадра поминутно стреляет без малейшего смысла

Мстители: Война бесконечности: Он Танос и он бородат
Красиво завёрнуто, плотно сшито, аккуратно переложено не чрезмерным юмором и приправлено колоритными эпизодами
Ещё рецензии

Обновления
Крис Эванс сыграет главную роль в фильме-катастрофе Нила Бломкампа
Крис Эванс сыграет главную роль в фильме-катастрофе «Гренландия». Картину по собственному сценарию поставит режиссёр Нил Бломкамп...
Гильермо дель Торо разработает для Netlfix хоррор-антологию
Гильермо дель Торо разработает для Netflix многосерийную антологию ужасов «10 часов после полуночи». Подробности сюжета пока неизвестны...
Дэниел Кэйси напишет сценарий девятого «Форсажа»
Студия Universal наняла Дэниела Кэйси в качестве сценариста для работы над девятым фильмом популярной экшн-франшизы «Форсаж»...
Трейлеры, кадры, постеры:

Соло: Звездные войны. Истории
Соло: Звездные войны. Истории, Solo: A Star Wars Story
Прокат в России: 24 мая 2018 года
» Дублированный отрывок 3
» Дублированный отрывок 2
» Дублированный отрывок
» Отрывок 3
» Отрывок 2

Конченая, Terminal
» Дублированный отрывок
» Отрывок

Богемская рапсодия, Bohemian Rhapsody new
постеров: 1, кадров: 6
» Трейлер

22-я миля, Mile 22 new
постеров: 1, кадров: 4
» Тизер

Чёрный куклуксклановец, BLACKkKLANSMAN new
кадров: 1
» Трейлер

Лучшие комментарии:
Собибор : Зачем? | BG
Вот вопрос, зачем снимать такое кино? Для кого? И так все знают об аде в концлагерях... далее

14 мая, понедельник
Кинокасса России: «Мстители» лидируют, «Такcи 5» обходят «Собибор»
Оставшись благодаря стараниями министра Мединского фактически без лишнего выходного, отечественный прокат если и намеревался отыграть потери в традиционный уикенд...
Трейлеры, кадры, постеры:

Дом, который построил Джек, House That Jack Built new
постеров: 1, кадров: 4
» Трейлер

Экстаз, Climax new
» Трейлер

13 мая, воскресенье
Бокс-офис США: «Мстители: Война бесконечности» выходят на финишную прямую
Вся дилемма заокеанского проката в преддверии старта второго главного майского релиза этого года состояла в том...
Трейлеры, кадры, постеры:

Атланта, Atlanta
постеров: 6, кадров: 23
» Музыкальное видео

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2018 фильмы 2018 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2018   фильмы 2017   фильмы 2018   Афиша кино   Лучшие фильмы 2018 2017  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

Открытие Каннского кинофестиваля 2018, фоторепортаж . «Мстители: Война бесконечности», рецензия . «Родина», 7 сезон, отзыв . «Смешарики. Дежавю», рецензия . «Остров собак», рецензия . «Собибор», рецензия . Сериал «Атланта», 2 сезон, рецензия . «Красный воробей», рецензия . «Тренер», рецензия . «Анон», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2018 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2018 Фильмы 2017 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2017 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Анон", "Мстители: Война бесконечности", "Такси 5", "Собибор", "Смешарики. Дежавю", "Тренер", "Статус: Обновлён", "Истерия"
Новинки кино 2018: "Дэдпул 2", "Конченая", "Соло: Звездные войны. Истории", "Черновик", "Красный воробей", "Лето", "Мир Юрского периода 2", "Суперсемейка 2", "8 подруг Оушена"

2003-2018 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   