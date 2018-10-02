|
Человек-паук: Через вселенные | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 6 | постеры | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 02.10.18 ссылка на ролик
Название фильма: Человек-паук: Через вселенные
Оригинальное название: Spider-Man: Into the Spider-Verse
Прокат в России фильма "Человек-паук: Через вселенные": 13 декабря 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Анимация » Компьютерная
» Голливуд » Кинокомиксы
О фильме "Человек-паук: Через вселенные":
Анимационная вселенная человеков-пауков, в которой главный герой встречает себе подобных. Роли озвучили: Лив Шрайбер, Махершала Али.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Человек-паук: Через вселенные:
Непрощённый: Сорян
Человек, который убил Дон Кихота: Реальность, Санчо
Проклятие монахини: Миссия в Румынии
Простая просьба: Привет, мамы
Мэнди: Эпохальное
На 80-м году жизни скончался известный советский и российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев...
1 октября, понедельник
Впервые с середины июля российский прокат показал нам пример серьёзной борьбы за зрителя, что случилось несколько неожиданно...
|
|
|
|
|
«Проклятие монахини», отзыв «Непрощённый», рецензия «Человек, который убил Дон Кихота», отзыв «Хищник», отзыв «Великий уравнитель 2», рецензия Торонто-2018, фоторепортаж «Третья волна зомби», отзыв «Мэнди», отзыв «Проповедник», 3 сезон, отзыв «Тёмные отражения», рецензия Сериал «Касл-Рок», отзыв «Простая просьба», рецензия