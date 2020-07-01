|
Душа | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
TV-ролик New :: 01.07.20
Ссылки по теме: Студия Пиксар
Рецензия » Старость на колёсах Никита КОМАРОВ
Рецензия » Поймать и отпустить Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Душа
Оригинальное название: Soul
Прокат в России фильма "Душа": 19 ноября 2020 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Анимация » Компьютерная
О фильме "Душа":
Пит Доктер («Головоломка») снял пиксаровский мультфильм про соул-музыканта, чья душа заблудилась.
Композиторы: Трент Резнор и Аттикус Росс. Роли озвучивают: Тина Фей и Джейми Фокс.
все трейлеры
|
Душа:
Честный кандидат: Новая политика
Политик: Камень-ножницы-бумага
Сила природы: Можно я уже сдохну?
Тебе стоило уйти: Она утонула
7500: Деньги на ветер
30 июня, вторник
29 июня, понедельник
27 июня, суббота
26 июня, пятница
25 июня, четверг
|
|
|
|
|
«Политик», отзыв «Честный кандидат», отзыв «Тебе стоило уйти», отзыв «История Дэвида Копперфилда», отзыв «Рик и Морти», 4 сезон, отзыв «Личная жизнь», отзыв «Я знаю, что это правда», отзыв «Ширли», отзыв «7500», отзыв «Защищая Джейкоба», отзыв «Силы природы», отзыв «Артемис Фаул», рецензия «Отравления в Солсбери», отзыв