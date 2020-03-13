|
Душа | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 13.03.20
Ссылки по теме: Студия Пиксар
Рецензия » Старость на колёсах Никита КОМАРОВ
Рецензия » Поймать и отпустить Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Душа
Оригинальное название: Soul
Прокат в России фильма "Душа": 18 июня 2020 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Анимация » Компьютерная
О фильме "Душа":
Пит Доктер («Головоломка») снял пиксаровский мультфильм про соул-музыканта, чья душа заблудилась.
Композиторы: Трент Резнор и Аттикус Росс. Роли озвучивают: Тина Фей и Джейми Фокс.
все трейлеры
|
Душа:
Человек-невидимка: Он следует за тобой
Вперёд: Назад
Новинки марта: «Вперёд», «Бладшот» и коронавирус
Мне это не нравится: Могут повторить
Пушки Акимбо: Перочинный боевик
12 марта, четверг
11 марта, среда
|
|
|
|
|
«Вперёд», отзыв «Джентльмены», рецензия «Соник в кино», рецензия «Пушки Акимбо», отзыв «Хищные птицы», рецензия «Доктор Дулиттл», отзыв Оскар 2020, фоторепортаж «1917», отзыв «Подлинная история банды Келли», отзыв «Мне это не нравится», отзыв «Человек-невидимка», рецензия «Неогранённые алмазы», отзыв «Новый Папа», отзыв