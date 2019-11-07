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Душа | Трейлеры
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Тизер-трейлер New :: 07.11.19
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Название фильма: Душа
Оригинальное название: Soul
Прокат в России фильма "Душа": 18 июня 2020 года
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О фильме "Душа":
Пит Доктер («Головоломка») снял пиксаровский мультфильм про суол-музыканта, чья душа заблудилась.
Композиторы: Трент Резнор и Аттикус Росс. Роли озвучивают: Тина Фей и Джейми Фокс.
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