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Душа
о фильме: рецензия | кадры: 8 | трейлеры: 24 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Я получил эту роль
«Пиксар» нас, конечно, обманул. Потому что «Душа» на поверку — никакой не формальный или неформальный сиквел «Головоломки», что бы нам ни говорила фамилия Питера Доктера в титрах или похожесть визуальной стилистики. То есть пока в трейлерах делается упор на радужный мир «великого до», на деле аниматоры «Пиксара» с завидным усердием продолжают твердить о своём. И если в мультике «Вверх» всё ограничилось короткометражкой под открывающие титры, тут, напротив, развлекательный контент лишь ненавязчивым контрапунктом переслаивает базовую историю, историю взрослую и отнюдь не развлекательную.
Незадачливый учитель музыки и вонаби-музыкант разрывается между интенцией в кои-то веки обеспечить себе постоянную позицию с пенсией-страховкой и внезапно подвернувшимся шансом стать настоящим джазовым пианистом, регулярно выступающим для ценящей публики с достойными коллегами по музыкальным пристрастиям. И пока стареющая мама уговаривает его остепениться и прекратить мучить себя призраком отцовских мечтаний о джазе, сам он пробирается на заветное прослушивание, где и получает искомое место в квартете. Одна проблема, на радостях он падает в канализацию и неминуемо отправляется в вечную страну «великого после», по пути попадает не туда, встречается с никак не желающей получать пропуск на землю душой по имени 22, после чего, казалось бы, вступление должно завершиться и начаться чистый семейный энтертейнмент с побегушками от местного бухгалтера, догонялками с потерянными душами, шуткованием с душами смертных любителей медитации и так далее.
Фокус аниматоров собственно и состоит в том, что эти приключения полупрозрачных душ тут быстро сворачиваются, возвращая обоих героев обратно на Землю ради небанального переселения душ (дети тут сразу жалеют терапевтического котика), с дальнейшими уже земными приключениями, которые не фигурировали в трейлерах. И да, это по-прежнему и вновь история об учителе и учениках, пианисте и его родителях, пусть и с аттракционами в виде переключения голосов и говорящего котейки.
Фотореалистичный Нью-Йорк, подробные модели музыкальных инструментов, джазовые композиции Трента Резнора и Аттикуса Росса, сложносочинённый выбор всех без исключения персонажей и в чём-то снова возврат к «Головоломке» в финале. Так «Пиксар» одновременно нас и обманул, и не обманул. Завернул в детскую упаковку недетскую историю, а под соусом местного весёленького диснейленда в который уже раз подсунул зрителю пасмурное рассудительное и очень грустное кино 40+, в котором поднимаются такие абстрактные философские вопросы как выбираем ли мы свой путь, и так ли для нас важно данное нам от рождения, и что важнее, мечта или уверенность в завтрашнем дне, в конце концов, откуда мы пришли и куда уйдём после. Ну и самое главное, каким образом котик сумел вернуть себе душу, до того успешно отправленную в посмертие? Загадка.
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Название фильма: Душа
Оригинальное название: Soul
Прокат в России фильма "Душа": 21 января 2021 года
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» Анимация » Компьютерная
О фильме "Душа":
Пит Доктер («Головоломка») снял пиксаровский мультфильм про учителя музыки, чья душа заблудилась.
Композиторы: Трент Резнор и Аттикус Росс. Роли озвучивают: Тина Фей и Джейми Фокс.
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Душа:
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