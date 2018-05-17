|
Суперсемейка 2 | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 11 | постеры: 4 | в ролях
Промо-ролик 2 New :: 17.05.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Ссылки по теме: Студия Пиксар
Рецензия » Старость на колёсах Никита КОМАРОВ
Рецензия » Поймать и отпустить Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Суперсемейка 2
Оригинальное название: Incredibles 2
Прокат в России фильма "Суперсемейка 2": 14 июня 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
... » Компьютерная
О фильме "Суперсемейка 2":
Спустя 14 лет «Пиксар» представляет продолжение своего классического мультфильма о суперсемейке.
Режиссёр снова Брэд Бёрд.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Суперсемейка 2:
Атланта: Неудобные вопросы
Красный воробей: П — Патриотизм
Галерея: Каннcкий кинофестиваль 2018
Галерея: Соло: Звездные войны. Истории
Анон: В оффлайн по паспорту
Суперсемейка 2, Incredibles 2
Прокат в России: 14 июня 2018 года
» Трейлер
16 мая, среда
Гэри Олдман займет режиссёрское кресло биографической драмы «Летящая лошадь», рассказывающей о фотографе Эдварде Мейбридже...
» Трейлер
Мир Юрского периода 2, Jurassic World: Fallen Kingdom
Прокат в России: 7 июня 2018 года
Соло: Звездные войны. Истории, Solo: A Star Wars Story
Прокат в России: 24 мая 2018 года
|
|
|
|
|