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Суперсемейка 2 | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Студия Пиксар

Промо-ролик New :: 17.05.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Суперсемейка 2
Оригинальное название: Incredibles 2
Прокат в России фильма "Суперсемейка 2": 14 июня 2018 года
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О фильме "Суперсемейка 2":

Спустя 14 лет «Пиксар» представляет продолжение своего классического мультфильма о суперсемейке.

Режиссёр снова Брэд Бёрд.

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Суперсемейка 2:

Суперсемейка 2
постеры фильма: 4
кадры из фильма: 1
трейлеры: 11

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