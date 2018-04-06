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Суперсемейка 2 | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 5 | постеры: 3 | в ролях
Отрывок New :: 06.04.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Суперсемейка 2
Оригинальное название: Incredibles 2
Прокат в России фильма "Суперсемейка 2": 14 июня 2018 года
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О фильме "Суперсемейка 2":
Спустя 14 лет «Пиксар» представляет продолжение своего классического мультфильма о суперсемейке.
Режиссёр снова Брэд Бёрд.
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