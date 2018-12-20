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Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 20.12.18 ссылка на ролик

Размещение: YouTube


Все ролики фильма "Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы" (4, из них 2 новых)
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Название фильма: Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы
Оригинальное название: Hellboy
Прокат в России фильма "Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы": 11 апреля 2019 года
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О фильме "Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы":

Перезапуск франшизы о Красном расскажет о путешествии Хеллбоя в Англию, где ему предстоит сразиться с мстительной Кровавой королевой.

Режиссёр: Нил Маршалл (сериал «Константин»). В ролях: Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Милла Йовович, Йен Макшейн.

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Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы:

Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы
постеры фильма: 4
кадры из фильма: 28
трейлеры: 4

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Мульт оказался новогодним неофициальным спин-оффлом всё тех же «домашних животных», которые разве что не говорят, поверх вполне традиционного зелёного лохматика

Аквамен: Русалочка
«Аквамен» даёт надежду, что «Уорнеры» выберутся из тупика, куда сами себя загнали

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