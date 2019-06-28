|
Форсаж: Хоббс и Шоу | Трейлеры
о фильме: кадры: 9 | трейлеры: 5 | постеры: 2 | в ролях
Русский финальный трейлер New :: 28.06.19
Название фильма: Форсаж: Хоббс и Шоу
Оригинальное название: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
Прокат в России фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу": 1 августа 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Форсаж: Хоббс и Шоу":
Режиссёр «Дэдпула 2» Дэвид Литч представляет спин-офф «Форсажа» о двух его главных громилах второго плана Люке Хоббсе в исполнении Дуэйна Джонсона и Декарде Шоу в исполнении Джейсона Стэйтама. Противостоять им будет сбежавший из комиксов генетически прокачанный универсальный солдат Идрис Эльба. В сюжете также пойдёт речь о боевой сестрёнке Шоу и боевых братишках Хоббса.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Форсаж: Хоббс и Шоу:
Курск: Она утонула
Битва за Землю: Хитрый план
История игрушек 4: Американские игрушки
Дитя робота: Девочка и смерть
Галерея: Кинотавр 2019
27 июня, четверг
26 июня, среда
25 июня, вторник
» Отрывок
» Влог 3
|
|
|
|
|
«История игрушек 4», отзыв «Люди в чёрном: Интернэшнл», рецензия Кинотавр 2019, фото «Битва за Землю», отзыв «Чёрное зеркало», 5 сезон, отзыв «Годзилла 2: Король монстров», отзыв «Дитя робота», отзыв «Чернобыль», отзыв «Тайная жизнь домашних животных 2», отзыв «Курск», рецензия «Люди Икс: Тёмный Феникс», рецензия