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Тачки 3 | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 9 | постеры | в ролях
Русский трейлер 3 New :: 26.04.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Тачки 3
Оригинальное название: Cars 3
Прокат в России фильма "Тачки 3": 15 июня 2017 года
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О фильме "Тачки 3":
Молния Маккуин решает доказать новому поколению гонщиков, что он всё ещё может участвовать в заездах.
В оригинале роль Маккуина озвучил Оуэн Уилсон.
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