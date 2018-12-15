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Бамблби
о фильме: рецензия | кадры | трейлеры: 9 | постеры: 3 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Подушка-подружка
«Бамблби» похож на «Аквамена», с которым его столкнули в прокате. Это тоже намеренно безопасное кино. Аккуратная предыстория к сериалу, который растерял репутацию и зашёл в тупик, и которая хочет донести мысль, что «мы исправились, и теперь всё будет иначе».
Кино и правда другое. Оно чисто технически отличается от бэевщины: новый режиссёр пришёл из анимации, и это читается в продуманности, законченности сцен, в чётко выстроенной композиции каждого кадра, в хорошем свете и и лаконичности экшна, в уверенных склейках, среди которых нет лишнего. Это не то кино, которое снимали как получится, чтобы долго и мучительно править на постпродакшне. Как нет ощущения, что диалоги переписывали на площадке, и только несколько эпизодов смотрятся вставными, потому что не хватает времени привыкнуть к образу милого и уязвимого котика Бамблби, который со страхом сжимается в углу гаража или прячется за маленькой горой песка.
Вот только смотреть это скучно. Сценарию как будто лет тридцать, с тех времён, когда Спилберг ещё делал важное кино для детей. Это усреднённая история про трудного подростка, который втайне от всех держит у себя дракона/монстра/инопланетянина/робота. Таких фильмов были десятки, и «Бамблби» хочет лишь повторять их, но не пересматривать под новым углом.
Разумеется, тут ещё и детская травма: папа умер, отчим придурок. Разумеется, в школе главная героиня неудачница и сохнет по красивому парню, а по ней сохнет соседский задрот, тоже неудачник, которых в итоге объединит спасение милейшего автоботика, который всё понимает, но разговаривает только песнями из радиоприёмника.
И ровно так же, как в тех семейных сказках про необычных и тайных домашних питомцев, это на самом деле мелодрама, где подросток прекращает быть трудным, и всем всё прощают, и главное, семья воссоединяется вновь, а сам питомец улетает в закат. Эта предсказуемость, возможно, сработает с детьми, но не сработает со всеми остальными. «Бамблби» — это первые «Трансформеры», где сексуальный подтекст заменили на семейные ценности. Это «Веном», у которого цинизм поменяли на большие кошачьи глаза. «Инопланетянин», из которого убрали искренность и страсть, но остался профессионализм.
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Рецензия » Летает и бегает Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Бамблби
Оригинальное название: Bumblebee
Прокат в России фильма "Бамблби": 13 декабря 2018 года
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О фильме "Бамблби":
Продюсеры «Трансформеров» Лоренцо ди Бонавентура и Майкл Бэй представляют приквел-спин-офф про Бамблби, которого в 87 году находит на автомобильной свалке и возвращает к жизни девушка Чарли.
В роли Чарли: Хейли Стейнфилд.
Режиссёр: Трэвис Найт.
Исполнительные продюсеры: Стивен Спилберг.
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