|
Веном
о фильме: рецензия | кадры: 57 | трейлеры: 13 | постеры: 4 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Доктора Веном и мистер Харди
«Сони» сейчас находится в странных взаимоотношениях с «Марвел», с одной стороны паучок вернулся домой и участвует в войне бесконечности, с другой — продолжает путешествовать через вселенные в своём многолико-анимационном исполнении, в общем, запутанные истории с правами на фоне печального состояния Голливуда, в котором деньги собирают только комиксы, ужастики и этнические комедии, вынуждают студии экранизировать любые пивные этикетки, лишь бы они были с персонажами в трико. «Веном» в этом смысле вполне логичен — с одной стороны, он дико удобен тем, что почти не обладает лором, ну, паразит из космоса, во-вторых, это вообще не персонаж, это такой трансформер, модель для сборки, берём кого угодно, заражаем Веномом, дальше делаем что хотим.
Другое дело, что нужно суметь с этим материалом ещё и совладать, в «Человеке-пауке 3» попробовали сделать из спайди эмо, вы результате пришлось перезапускать, делая из спайди хипстера, в общем, извините, не получилось. Повторный вход Венома в ту же воду, во всяком случае его промо-кампания, тоже не отличался оригинальностью, мрачные тона, дурацкий шпецэффект, охреневающий Том Харди, ни грамма юмора. Первая и, кажется, последняя шутка, звучавшая в трейлерах, пришлась на отрывок с «можно я оторву им голову». Что прозвучало несколько внезапно, потому что ничто до этого не намекало, что перед нами не насупленный, а именно комедийный комикс.
Тяжело судить, на каком этапе продюсеры «Сони» образумились, потому что из найма в режиссёрское кресло застрявшего на телевидении автора «Зомбиленда» Рубена Фляйшера в наше время ничего не следует: в современных комиксах реджи — это просто попа на стуле и строчка в титрах, которую нанимают чтобы не злить гильдию, фильм же целиком рисуют на компьютере. Строго говоря, в отличие от того же «Дэдпула», тут никто ломать четвёртую стену и шутить в кадре и не думал, всё смешное, что тут вообще случается (включая пресловутый поцелуй), происходит исключительно в голове главгероя, и внешне никак не проявляется. С тем же успехом можно было продолжать откусывать бошки прямо в кадре и на серьёзных щах, ничего даже переснимать бы не пришлось.
Да и то сказать — в какой-то момент Эдди Брок на полном серьёзе злится на очкастую докторшу, чо ты лезешь, вишь, я отрезанный ломоть. В общем, с тем же успехом это могла быть жизненная драма, в конце все умерли. Но нет, в какой-то счастливый момент на фоне теперь уже повторного успеха мёртвого бассейна продюсеры дали отмашку включать дурку на полную, и начиная с середины фильма (даже «Хищник» продержался на серьёзной ноте всего минут 10) Веном внезапно а) становится страшно разговорчивым б) принимается хохмить. В результате фильм быстро превращается в стендап-комедию, состоящую в комикс-версии «О чём говорят мужчины», причём оформлено это как если бы Дэдпул разговаривал с Дэдпулом 2.
То есть с того самого момента, где «я бы не стал открывать дверь», по финальный мордобой с Райотом это один непрерывный трюк пополам с дуркованием. И это, в отличие от насупленной пародии на Илона Маска (комиксам вообще обычно не везёт с суперзлодеями, настолько они обычно серые и безынтересные), с которой всё начиналось, фильму, разумеется, идёт на пользу, поскольку при этом автору хватает такта не переступать грань окончательного дебилизма, как это было с тем же «Хищником», а Харди — хватает способности отыграть весь этот внутренний диалог одними бровями. Сценаристы же успевают даже про сексизм попутно пошутить.
Даже местному изводу Гвен Стейси удаётся к концу фильма успешно сменить маску заблудшей персонаженки из «Любовников» на образ эдакой Ким Векслер из «Лучше звоните Солу», что ей тоже служит премного к украшению. Ну, и с таким финалом (особенно послетитровым), конечно, приятно следить за стартовыми сборами «Венома», поскольку было бы весьма обидно упустить такую возможность. Правда, вам не кажется, что этого парня упёрли из «Суперсемейки»?
Название фильма: Веном
Оригинальное название: Venom
Прокат в России фильма "Веном": 4 октября 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
» Голливуд » Кинокомиксы
... » Экшн
О фильме "Веном":
Кинокомикс про внеземного паразита Венома, одного из самых известных суперзлодеев вселенной Человека-паука.
В ролях: Том Харди, Мишель Уильямс.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Веном:
Веном: Доктора Веном и мистер Харди
Галерея: Comic Con Russia 2018
Звезда родилась: Пой свою песню
Новинки октября: «Веном», «Эль Рояль», «Супербобровы 2» и «Смолфут»
Непрощённый: Сорян
5 октября, пятница
4 октября, четверг
Ёлки Последние new
» Тизер 2
» Тизер
3 октября, среда
|
|
|
|
|
Comic Con Russia 2018, фото «Веном», рецензия «Непрощённый», рецензия «Звезда родилась», отзыв «Великий уравнитель 2», рецензия «Человек, который убил Дон Кихота», отзыв «Хищник», отзыв «Мэнди», отзыв «Проповедник», 3 сезон, отзыв «Простая просьба», рецензия Сериал «Касл-Рок», отзыв «Проклятие монахини», отзыв