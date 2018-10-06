Рецензия: Доктора Веном и мистер Харди

Роман КОРНЕЕВ , 6 октября 2018

«Сони» сейчас находится в странных взаимоотношениях с «Марвел», с одной стороны паучок вернулся домой и участвует в войне бесконечности, с другой — продолжает путешествовать через вселенные в своём многолико-анимационном исполнении, в общем, запутанные истории с правами на фоне печального состояния Голливуда, в котором деньги собирают только комиксы, ужастики и этнические комедии, вынуждают студии экранизировать любые пивные этикетки, лишь бы они были с персонажами в трико. «Веном» в этом смысле вполне логичен — с одной стороны, он дико удобен тем, что почти не обладает лором, ну, паразит из космоса, во-вторых, это вообще не персонаж, это такой трансформер, модель для сборки, берём кого угодно, заражаем Веномом, дальше делаем что хотим.

Другое дело, что нужно суметь с этим материалом ещё и совладать, в «Человеке-пауке 3» попробовали сделать из спайди эмо, вы результате пришлось перезапускать, делая из спайди хипстера, в общем, извините, не получилось. Повторный вход Венома в ту же воду, во всяком случае его промо-кампания, тоже не отличался оригинальностью, мрачные тона, дурацкий шпецэффект, охреневающий Том Харди, ни грамма юмора. Первая и, кажется, последняя шутка, звучавшая в трейлерах, пришлась на отрывок с «можно я оторву им голову». Что прозвучало несколько внезапно, потому что ничто до этого не намекало, что перед нами не насупленный, а именно комедийный комикс.

Тяжело судить, на каком этапе продюсеры «Сони» образумились, потому что из найма в режиссёрское кресло застрявшего на телевидении автора «Зомбиленда» Рубена Фляйшера в наше время ничего не следует: в современных комиксах реджи — это просто попа на стуле и строчка в титрах, которую нанимают чтобы не злить гильдию, фильм же целиком рисуют на компьютере. Строго говоря, в отличие от того же «Дэдпула», тут никто ломать четвёртую стену и шутить в кадре и не думал, всё смешное, что тут вообще случается (включая пресловутый поцелуй), происходит исключительно в голове главгероя, и внешне никак не проявляется. С тем же успехом можно было продолжать откусывать бошки прямо в кадре и на серьёзных щах, ничего даже переснимать бы не пришлось.

Да и то сказать — в какой-то момент Эдди Брок на полном серьёзе злится на очкастую докторшу, чо ты лезешь, вишь, я отрезанный ломоть. В общем, с тем же успехом это могла быть жизненная драма, в конце все умерли. Но нет, в какой-то счастливый момент на фоне теперь уже повторного успеха мёртвого бассейна продюсеры дали отмашку включать дурку на полную, и начиная с середины фильма (даже «Хищник» продержался на серьёзной ноте всего минут 10) Веном внезапно а) становится страшно разговорчивым б) принимается хохмить. В результате фильм быстро превращается в стендап-комедию, состоящую в комикс-версии «О чём говорят мужчины», причём оформлено это как если бы Дэдпул разговаривал с Дэдпулом 2.

То есть с того самого момента, где «я бы не стал открывать дверь», по финальный мордобой с Райотом это один непрерывный трюк пополам с дуркованием. И это, в отличие от насупленной пародии на Илона Маска (комиксам вообще обычно не везёт с суперзлодеями, настолько они обычно серые и безынтересные), с которой всё начиналось, фильму, разумеется, идёт на пользу, поскольку при этом автору хватает такта не переступать грань окончательного дебилизма, как это было с тем же «Хищником», а Харди — хватает способности отыграть весь этот внутренний диалог одними бровями. Сценаристы же успевают даже про сексизм попутно пошутить.

Даже местному изводу Гвен Стейси удаётся к концу фильма успешно сменить маску заблудшей персонаженки из «Любовников» на образ эдакой Ким Векслер из «Лучше звоните Солу», что ей тоже служит премного к украшению. Ну, и с таким финалом (особенно послетитровым), конечно, приятно следить за стартовыми сборами «Венома», поскольку было бы весьма обидно упустить такую возможность. Правда, вам не кажется, что этого парня упёрли из «Суперсемейки»?