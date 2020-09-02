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Новые мутанты
о фильме: рецензия | кадры: 7 | трейлеры: 22 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Бесконтролка
Проблема «Новых мутантов», конечно, не в покупке «Фоксов» вездесущим «Диснеем», и не в том, что «Люди-Икс» как франшиза давно уже не понимает, куда ей дальше двигаться, поскольку и успех «Логана», и в особенности суперуспех «Дэдпула» случился не благодаря, а вопреки усилиям продюсеров. И даже не в фигуре режиссёра Джоша Буна, чей фильм «Виноваты звёзды» это очень странный задел для кинокомикса. Нынче их из какого только сора не взращивают. Но проблема в комбинации всех этих факторов.
На фоне трёхлетней давности повальной тяги киноделов всех мастей снимать подростковое жанровое кино все бросились подражать «Очень странным делам» и «Оно», и ничего в общем не вышло, а персонально «Новые мутанты» ещё и угодили на самое дно производственного ада с бесконечными пересъёмками, утонув в итоге в ковидном цунами. Тот факт, что фильм в итоге всё-таки вышел в прокат, это не чудо чудесное, в банальная случайность, другие фильмы давно вышли бы себе на «Дисней+», где бы их никто не увидел, и поделом, а этому, видишь, посчастливилось. В итоге немногие желающие посетить кинозал всё-таки убедятся в том, что у фильма во-первых зря отобрали префикс «Люди-Икс», как бы показательно вычёркивая его из канона (на самом деле всё тут с каноном в порядке, и «Эссекс корп.», и прочие отсылочки прилагаются), а во-вторых получат лишнее доказательство той простой истины, что отсутствующий сценарий не исправить на пост-продакшне, даже бесконечно-трёхлетнем.
Потому что более серой главгероини в лице местной Покахонтас не сыскать, и хоррор с комиксом мало совместимы, и простое физическое наличие в кадре пубертатных подростков не делает их ближе к потенциальному зрителю. Унылота и банальная скука происходящего замыливают даже то немногое хорошее, что тут есть в лице нет, не вечно моющейся в душе Мейси Уильямс с лишним весом или вечно фрустрированного Чарли Хитона. Хороша тут по сути только Аня Тэйлор-Джой в роли безумной матери драконов (или, если хотите, Гибсона в фильме «Бобёр»), у которой есть всё, и реплики, и шпецэффект, и история, и характер, и конфликт. Одна проблема: играть ей нечего, и она тут одна отдувается за всех настоящих Людей-Икс. А про психлечебницу для супергероев смотрите лучше первый сезон всё тех же «Очень странных дел».
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Рецензия » Если хочешь жить, иди со мной Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Новые мутанты
Оригинальное название: New Mutants
Прокат в России фильма "Новые мутанты": 3 сентября 2020 года
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О фильме "Новые мутанты":
Пятеро юных мутантов оказываются заточены в своеобразной психушке.
В ролях: Мэйси Уильямс (Арья из «Игры престолов»), Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон («Очень странные дела»), Элис Брага. Режиссёр: Джош Бун («Виноваты звёзды»).
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