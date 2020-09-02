Рецензия: Бесконтролка

Роман КОРНЕЕВ , 2 сентября 2020

Проблема «Новых мутантов», конечно, не в покупке «Фоксов» вездесущим «Диснеем», и не в том, что «Люди-Икс» как франшиза давно уже не понимает, куда ей дальше двигаться, поскольку и успех «Логана», и в особенности суперуспех «Дэдпула» случился не благодаря, а вопреки усилиям продюсеров. И даже не в фигуре режиссёра Джоша Буна, чей фильм «Виноваты звёзды» это очень странный задел для кинокомикса. Нынче их из какого только сора не взращивают. Но проблема в комбинации всех этих факторов.

На фоне трёхлетней давности повальной тяги киноделов всех мастей снимать подростковое жанровое кино все бросились подражать «Очень странным делам» и «Оно», и ничего в общем не вышло, а персонально «Новые мутанты» ещё и угодили на самое дно производственного ада с бесконечными пересъёмками, утонув в итоге в ковидном цунами. Тот факт, что фильм в итоге всё-таки вышел в прокат, это не чудо чудесное, в банальная случайность, другие фильмы давно вышли бы себе на «Дисней+», где бы их никто не увидел, и поделом, а этому, видишь, посчастливилось. В итоге немногие желающие посетить кинозал всё-таки убедятся в том, что у фильма во-первых зря отобрали префикс «Люди-Икс», как бы показательно вычёркивая его из канона (на самом деле всё тут с каноном в порядке, и «Эссекс корп.», и прочие отсылочки прилагаются), а во-вторых получат лишнее доказательство той простой истины, что отсутствующий сценарий не исправить на пост-продакшне, даже бесконечно-трёхлетнем.

Потому что более серой главгероини в лице местной Покахонтас не сыскать, и хоррор с комиксом мало совместимы, и простое физическое наличие в кадре пубертатных подростков не делает их ближе к потенциальному зрителю. Унылота и банальная скука происходящего замыливают даже то немногое хорошее, что тут есть в лице нет, не вечно моющейся в душе Мейси Уильямс с лишним весом или вечно фрустрированного Чарли Хитона. Хороша тут по сути только Аня Тэйлор-Джой в роли безумной матери драконов (или, если хотите, Гибсона в фильме «Бобёр»), у которой есть всё, и реплики, и шпецэффект, и история, и характер, и конфликт. Одна проблема: играть ей нечего, и она тут одна отдувается за всех настоящих Людей-Икс. А про психлечебницу для супергероев смотрите лучше первый сезон всё тех же «Очень странных дел».