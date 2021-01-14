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Чудо-женщина 1984 | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 3 | трейлеры: 14 | постеры: 5 | в ролях | афиша, билеты
Дублированный TV-ролик 3 New :: 14.01.21
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Название фильма: Чудо-женщина 1984
Оригинальное название: Wonder Woman 1984
Прокат в России фильма "Чудо-женщина 1984": 7 января 2021 года
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О фильме "Чудо-женщина 1984":
Сиквел «Чудо-женщины» 2017 года.
Режиссёр: Пэтти Дженкинс.
В ролях: Галь Гадот, Педро Паскаль, Крис Пайн, Робин Райт, Кристен Уиг.
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