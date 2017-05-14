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Твин Пикс | Трейлеры
о сериале: кадры: 9 | трейлеры: 7 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 14.05.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Твин Пикс
Оригинальное название: Twin Peaks
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О сериале "Твин Пикс":
Возрождение культового сериала Дэвида Линча с ним же в качестве режиссёра.
Кайл Маклохлан возвращается к своей роли агента Купера. Анджело Бадаламенти снова пишет музыку.
В эпизодических ролях также снялись: Моника Беллуччи, Джеймс Белуши, Лора Дерн, Эшли Джадд, Дэвид Духовны, Наоми Уоттс, Трент Резнор, Тим Рот, Аманда Сейфрид, Майкл Сера и сам Дэвид Линч.
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