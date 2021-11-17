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Я краснею | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Студия Пиксар

Русский трейлер New :: 17.11.21


Все ролики фильма "Я краснею" (4, из них 2 новых)
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Название фильма: Я краснею
Оригинальное название: Turning Red
Планы выпуска: 2022 год
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О фильме "Я краснею":

Доми Ши (автор раскадровок и концепт-артов «Головоломки») представляет пиксаровский мультфильм о девочке, которая когда нервничает, превращается в гигантскую красную панду.

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Я краснею:

Я краснею
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 1
трейлеры: 3

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