Во Франции открывается юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль. В основном конкурсе примут участие 18 фильмов...

Дайана Крюгер получила роль французской актрисы в биографической драме «Джей Ти Лерой» о том, как две женщины создали одного мужчину...

Паоло Соррентино продолжит рассказывать о римских понтификах во втором сезоне «Молодого папы»...

Сэм Раими, Мэтью Вон и Роберт Земекис возглавили список пожеланий студии Warner Bros. Pictures среди потенциальных режиссёров кинокомикса «Флэш»...