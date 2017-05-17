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Трансформеры 5: Последний рыцарь | Трейлеры
Русский трейлер 3 New :: 17.05.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Трансформеры 5: Последний рыцарь
Оригинальное название: Transformers: The Last Knight
Прокат в России фильма "Трансформеры 5: Последний рыцарь": 22 июня 2017 года
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О фильме "Трансформеры 5: Последний рыцарь":
В новой части Майкл Бэй расскажет более ретроспективную историю о землянах и трансформерах.
В ролях: Марк Уолберг, Энтони Хопкинс.
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