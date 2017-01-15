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Шерлок | Трейлеры
Тизер финала 4 сезона New :: 15.01.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Шерлок
Оригинальное название: Sherlock
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» Сериалы » Детективные
О сериале "Шерлок":
Вольная экранизация детективов Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, создаваемая продюсером современного «Доктора Кто» Стивеном Моффатом и сценаристом «Пуаро» Марком Гаттисом. Действие перенесено в наши дни. Главные роли исполняют Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман.
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