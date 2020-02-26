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Дублированный отрывок New :: 26.02.20
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Название фильма: Вперёд
Оригинальное название: Onward
Прокат в России фильма "Вперёд": 5 марта 2020 года
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О фильме "Вперёд":
Мультфильм студии «Пиксар» описывает приключения двух эльфов-подростков в осовремененном фэнтэзийном мире, ушедшем от магии к обычной технике.
Роли озвучивали: Крис Пратт, Том Холланд.
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