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Вперёд | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Студия Пиксар

Международный трейлер New :: 27.11.19

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Все ролики фильма "Вперёд" (5, из них 2 новых)
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Название фильма: Вперёд
Оригинальное название: Onward
Прокат в России фильма "Вперёд": 5 марта 2020 года
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О фильме "Вперёд":

Мультфильм студии «Пиксар» описывает приключения двух эльфов-подростков в осовремененном фэнтэзийном мире, ушедшем от магии к обычной технике.

Роли озвучивали: Крис Пратт, Том Холланд.

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Вперёд
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 2
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Достать ножи: Он написал убийство

Режиссёр-сценарист не просто решил отдать своеобразный долг памяти бабушки Агаты, но и сам действительно припрятал несколько занятных тузов в рукаве, написав не оммажный и не пародийный, а именно настоящий классический детектив

Аванпост: Битва за Киров
Визуальных находок для такого бюджета даже много, правда, все они про разное, и в одну картину укладываться даже не пытаются

Клаус: Малые дела
Скромное кино о скромных людях, где в этой своей скромности видят счастье, и которое искренне верит и учит, что доброта и упорство исправят любую многовековую ненависть

Ford против Ferrari: Ты профессионал или нет
В отличие от своих персонажей, байопик не позволяет себе дерзости, необходимой, чтобы стать в чём-либо выдающимся

Конец ***го мира: 2 сезон: А теперь живи с этим
Это всё ещё кино про побег, но более абстрактный, потому бегут здесь от чего угодно, но вокруг дома
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