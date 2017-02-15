Кинокасса России: 9-12 февраля, четыре премьеры дают жару Несмотря на то, что в России праздничные выходные в феврале имеют место в конце месяца, а не в середине...

«Ла-Ла Ленд» получил премию BAFTA как лучший фильм года 12 февраля в Лондоне объявлены обладатели премии британской киноакадемии BAFTA. Лучшим фильмом года признан «Ла-Ла Ленд»...