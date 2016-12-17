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Название сериала: Родина

Оригинальное название: Homeland

О сериале "Родина":

Основано на израильском сериале «Пленники войны». Рассказывается о шпионской работе ЦРУ, направленной на пресечение деятельности исламских террористов. В центре сюжета аналитик и оперативник Кэрри Мэтисон (Клэр Дэйнс), страдающая биполярным расстройством.

В сериале также в разное время снимались: Дэмиан Льюис, Мэнди Патинкин, Морена Баккарин, Руперт Френд.

См. также:

Рецензия на четвёртый сезон

Отзыв на третий сезон

Отзыв на второй сезон