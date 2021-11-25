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Соколиный глаз | Трейлеры
о сериале: кадры: 6 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Промо-ролик New :: 25.11.21
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Название сериала: Соколиный глаз
Оригинальное название: Hawkeye
Планы выпуска: 2021 год
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О сериале "Соколиный глаз":
Джереми Реннер, Хейли Стейнфелд, Вера Фармига в мини-сериале «Марвел». Настроение выбрано при этом рождественское.
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