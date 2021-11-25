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Соколиный глаз | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Промо-ролик New :: 25.11.21

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Название сериала: Соколиный глаз
Оригинальное название: Hawkeye
Планы выпуска: 2021 год
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» Франчайзы » Мстители
О сериале "Соколиный глаз":

Джереми Реннер, Хейли Стейнфелд, Вера Фармига в мини-сериале «Марвел». Настроение выбрано при этом рождественское.

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Соколиный глаз:

Соколиный глаз
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 6
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Аркейн: Переворачивая игру
С этим сериалом будут сравнивать всё, что касается анимационных экранизаций видеоигр

Основание: Братец Кролик и братец Лис
Проюсера очевидным образом не интересует оригинальный сюжет, и даже повесточка ему скучна, он занят исключительно тупыми вотэтоповоротами

Прошлой ночью в Сохо: Сделать красиво
Эдгар Райт занимается игрой в форму, как некогда в «Скотте Пилигриме», но не замечает большие проблемы со сценарием

Утреннее шоу: Сезон 2: Любовь и похороны
Единственная достаточно последовательная и сквозная сюжетная арка — про книжку — в итоге сливается в унитаз реакции соцсетей

Французский вестник: Великий городовой
Оммаж в итоге и остаётся лишь оммажем, перед нами пусть и артхаусное кино, всё ключевое в нём всё-таки скорее пародируется
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