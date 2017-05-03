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Стражи Галактики 2 | Трейлеры

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Русский отрывок 4 New :: 03.05.17 ссылка на ролик

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Крис Пратт и Зои Салдана в кинокомиксе «Стражи Галактики 2», кадры (106 фото)

 
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Название фильма: Стражи Галактики 2
Оригинальное название: Guardians of the Galaxy Vol. 2
Прокат в России фильма "Стражи Галактики 2": 4 мая 2017 года
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» Блокбастеры » Кинокомиксы
        ... » Приключения
        ... » Фантастические
» Франчайзы » Мстители
О фильме "Стражи Галактики 2":

Продолжение приключений команды космических наёмников, в которой Звёздный Лорд наконец узнает, кто его отец.

В ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, Курт Рассел, Сильвестр Сталлоне.

Режиссёр: Джеймс Ганн.

Обсудить на форуме | Стражи Галактики 2: билеты, раписание сеансов | Новинки кино
В фотогалерее фильма кадров: 106

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Стражи Галактики 2:

Стражи Галактики 2
постеры фильма: 13
кадры из фильма: 106
трейлеры: 20

Рецензии и обзоры

Стражи галактики 2: Звёздный папа

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Стражи Галактики 2
Стражи Галактики 2, Guardians of the Galaxy Vol. 2
Прокат в России: 4 мая 2017 года
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