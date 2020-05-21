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Игра престолов | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [10]

Год спустя. Вирусное видео New :: 21.05.20

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Название сериала: Игра престолов
Оригинальное название: Game of Thrones
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» Сериалы » Фэнтэзи
О сериале "Игра престолов":

Экранизация фэнтезийного сериала Джорджа Р. Р. Мартина, рассказывающего о жестокой борьбе за престол, которая из дворцовых интриг быстро перерастает в затяжную войну. В ролях: Шон Бин, Николай Костер-Валдау, Кит Харингтон, Питер Динклэйдж, Эмилия Кларк, Лена Хиди.

Старт финала назначен на 14 апреля 2019 года.

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Игра престолов:

Игра престолов
постеры сериала: 41
кадры из сериала: 176
трейлеры: 65

Рецензии и обзоры

Капоне: Забыл принять таблетки
Фильм снят скучно, хоть и претенциозно, не отвлекая от мысли, насколько ужасный резиновый грим на Томе Харди. Это не кино — это агония

Великая: Вольтерьянство а-ля рюсс
Местный ретрофеминизм густо замешан на псевдорусской игре престолов, в которой нет ни одного полностью плохого или абсолютно положительного персонажа

Голливуд: Раньше было лучше
Кино о гнилой голливудской системе, которая меняется как раз потому, что в разные моменты люди на всех уровнях этой системы решают поступать честно и по совести

Солнечные противоположности: Добрый Морти
Новый сериал выпущен ровно в тот момент, когда оригинальный концепт убит ленью и жадностью и уже практически нет надежды, что станет лучше

Мир Дикого запада: 3 сезон: Люди как роботы
Поначалу сезон про киберпанк смотрится свежо, но потом авторы снова начинают развозить сопли и мутить и без того мутный сюжет
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