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Игра престолов | Трейлеры

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Отзывы: [4]

Фанатский ролик 2 New :: 11.05.19

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Название сериала: Игра престолов
Оригинальное название: Game of Thrones
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» Сериалы » Фэнтэзи
О сериале "Игра престолов":

Экранизация фэнтезийного сериала Джорджа Р. Р. Мартина, рассказывающего о жестокой борьбе за престол, которая из дворцовых интриг быстро перерастает в затяжную войну. В ролях: Шон Бин, Николай Костер-Валдау, Кит Харингтон, Питер Динклэйдж, Эмилия Кларк, Лена Хиди.

Старт финала назначен на 14 апреля 2019 года.

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Игра престолов:

Игра престолов
постеры сериала: 41
кадры из сериала: 176
трейлеры: 64

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