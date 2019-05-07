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Игра престолов | Трейлеры

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Отзывы: [4]

Фанатский ролик New :: 07.05.19

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Название сериала: Игра престолов
Оригинальное название: Game of Thrones
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» Сериалы » Фэнтэзи
О сериале "Игра престолов":

Экранизация фэнтезийного сериала Джорджа Р. Р. Мартина, рассказывающего о жестокой борьбе за престол, которая из дворцовых интриг быстро перерастает в затяжную войну. В ролях: Шон Бин, Николай Костер-Валдау, Кит Харингтон, Питер Динклэйдж, Эмилия Кларк, Лена Хиди.

Старт финала назначен на 14 апреля 2019 года.

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Игра престолов:

Игра престолов
постеры сериала: 41
кадры из сериала: 176
трейлеры: 63

Рецензии и обзоры

Война Анны: Стебель

Всё это не может не стать, на определённом уровне, приключением, какой бы трагедией оно ни было обусловлено, и какой бы серьёзный тон ни сохранял фильм

Мстители 4: Финал: Кадия стоит
Фильм играет в жанр «как это должно было закончиться», состоя в итоге из сплошной череды ложных финалов

Американские боги: Сезон 2: Тор в трико
Когда домашние заготовки иссякли, и сюжет вынужденно вернулся к основному повествованию, то внезапно выяснилось, что финал попросту забыли придумать

Новинки мая: «Джон Уик 3», «Аладдин», «Годзилла 2», «Тайная жизнь домашних животных 2»
Майский прокат традиционно является самым желанным для любого прокатчика по причине лишних выходных

Миллиард: Михаил Пихаил
Как житейская драма это очень тупо, как криминальная комедия — совершенно вторично, как детектив про олигарха — весьма странно
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Мстители 4: Финал : Смотрел в IMAX. Красиво, но кино одноразовое. | Andrew_Kai
Дамы и господа предыдущие комментаторы. Это развлекательное кино, которое заканчивает серию из десятка фильмов... далее

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