Человек-Паук: вдали от дома , Spider-Man: Far From Home

Смотрел в IMAX. Красиво, но кино одноразовое.

После героического старта в понедельник долгожданный новичок «Мстители: Финал» предсказуемо замедлился...

После рекордного старта неделю назад кинокомиксу «Мстители: Финал» осталось подтвердить свои претензии на абсолютные рекорды по сумме сборов...