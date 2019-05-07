|
Игра престолов | Трейлеры
Фанатский ролик New :: 07.05.19
Ссылки по теме:
Рецензия » Кто в лавке остался? Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Разговоры вместо резни Роман КОРНЕЕВ
Название сериала: Игра престолов
Оригинальное название: Game of Thrones
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О сериале "Игра престолов":
Экранизация фэнтезийного сериала Джорджа Р. Р. Мартина, рассказывающего о жестокой борьбе за престол, которая из дворцовых интриг быстро перерастает в затяжную войну. В ролях: Шон Бин, Николай Костер-Валдау, Кит Харингтон, Питер Динклэйдж, Эмилия Кларк, Лена Хиди.
Старт финала назначен на 14 апреля 2019 года.
все трейлеры
|
Игра престолов:
Война Анны: Стебель
Мстители 4: Финал: Кадия стоит
Американские боги: Сезон 2: Тор в трико
Новинки мая: «Джон Уик 3», «Аладдин», «Годзилла 2», «Тайная жизнь домашних животных 2»
Миллиард: Михаил Пихаил
6 мая, понедельник
Мстители 4: Финал : Смотрел в IMAX. Красиво, но кино одноразовое. | Andrew_Kai
Дамы и господа предыдущие комментаторы. Это развлекательное кино, которое заканчивает серию из десятка фильмов... далее
5 мая, воскресенье
После героического старта в понедельник долгожданный новичок «Мстители: Финал» предсказуемо замедлился...
После рекордного старта неделю назад кинокомиксу «Мстители: Финал» осталось подтвердить свои претензии на абсолютные рекорды по сумме сборов...
4 мая, суббота
|
|
|
|
|
«Мстители 4: Финал», рецензия Премьеры мая: «Джон Уик 3», «Аладдин», «Годзилла 2» «Шазам!», отзыв ММКФ 2019, церемония закрытия, фото «Американские боги», 2 сезон, отзыв «Академия «Амбрелла», отзыв Сериал «Любовь, смерть и роботы», отзыв «Хеллбой 3», отзыв «Война Анны», рецензия «Миллиард», рецензия