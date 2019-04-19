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Форсаж: Хоббс и Шоу | Трейлеры
о фильме: кадры: 9 | трейлеры: 4 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер 2 New :: 19.04.19 ссылка на ролик
Название фильма: Форсаж: Хоббс и Шоу
Оригинальное название: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
Прокат в России фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу": 1 августа 2019 года
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О фильме "Форсаж: Хоббс и Шоу":
Режиссёр «Дэдпула 2» Дэвид Литч представляет спин-офф «Форсажа» о двух его главных громилах второго плана Люке Хоббсе в исполнении Дуэйна Джонсона и Декарде Шоу в исполнении Джейсона Стэйтама. Противостоять им будет сбежавший из комиксов генетически прокачанный универсальный солдат Идрис Эльба. В сюжете также пойдёт речь о боевой сестрёнке Шоу и боевых братишках Хоббса.
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