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Форсаж: Хоббс и Шоу | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 18.04.19 ссылка на ролик


Все ролики фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу" (3)

 
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Название фильма: Форсаж: Хоббс и Шоу
Оригинальное название: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
Прокат в России фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу": 1 августа 2019 года
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» Голливуд » Экшн
» Франчайзы » Форсаж
О фильме "Форсаж: Хоббс и Шоу":

Режиссёр «Дэдпула 2» Дэвид Литч представляет спин-офф «Форсажа» о двух его главных громилах второго плана Люке Хоббсе в исполнении Дуэйна Джонсона и Декарде Шоу в исполнении Джейсона Стэйтама. Противостоять им будет сбежавший из комиксов генетически прокачанный универсальный солдат Идрис Эльба. В сюжете также пойдёт речь о боевой сестрёнке Шоу и боевых братишках Хоббса.

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Форсаж: Хоббс и Шоу:

Форсаж: Хоббс и Шоу
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 9
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Миллиард: Михаил Пихаил

Как житейская драма это получается очень тупо, как криминальная комедия — совершенно вторично, как детектив про опального олигарха — весьма странно. То есть да, с масками получилось забавно, но в общем это и всё

Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы: А ты не найдёшь себе короля
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