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Форсаж: Хоббс и Шоу | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 01.02.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Форсаж: Хоббс и Шоу
Оригинальное название: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
Прокат в России фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу": 1 августа 2019 года
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» Голливуд » Экшн
» Франчайзы » Форсаж
О фильме "Форсаж: Хоббс и Шоу":

Режиссёр «Дэдпула 2» Дэвид Литч представляет спин-офф «Форсажа» о двух его главных громилах второго плана Люке Хоббсе в исполнении Дуэйна Джонсона и Декарде Шоу в исполнении Джейсона Стэйтама. Противостоять им будет сбежавший из комиксовa> Идрис Эльба.

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Форсаж: Хоббс и Шоу:

Форсаж: Хоббс и Шоу
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 9
трейлеры: 2

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