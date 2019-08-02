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Форсаж: Хоббс и Шоу

Трейлеры » Экшн Форсаж

Рецензия: Вжик и Рокки

Роман КОРНЕЕВ, 2 августа 2019
Рецензия

Главный секрет спин-оффа «Форсаж: Хоббс и Шоу», конечно, в том, что «Форсаж» тут, конечно, ни при чём. Формальное упоминание знакомых фамилий ничего не даёт — эти ребята и в оригинальной окталогии работали вставными харизматиками на страже рейтингов, причём попеременно успели побывать как прота- так и антагонистами банды Доминика Торетто, но от этого они не стали должной частью гоночного франчайза, потому что они тут не про гонки, пусть Стэйтам и пытается вновь изобразить перевозчика на крутой тачке, а Дуэйн Джонсон гоняет чуть не на бигфутах. Они тут про мордобой. Что благополучно и демонстрируется персонажами с первых до последних кадров, которые попеременно то получают в табло от местного самозванного «чёрного терминатора», то напротив, отвешивают леща уже ему, не считая тех случаев, когда они лупцуют друг дружку.

Так с оригинальным «Форсажем» новинку делает общим лишь то, что она тоже «про семью», только в прямом смысле — тут море разливанное братьев, сестёр, мам, пап, дочек, внучек, жучек, кошек и мышек. Все вначале разлучены обстоятельствами и старыми конфликтами, но в конце все танцуют. Чистый болливуд, но такой, с особой атмосферой. В этом смысле спин-офф зашёл куда дальше оригинала, где всё это размазано всё-таки на восемь серий, а тут всё уложено в одну.

Форсаж: Хоббс и Шоу

В остальном же режиссёр второго «Дэдпула» и «Джона Уика» Дэвид Литч вообще не оглядывается на основы гоночной вселенной, в которой формально выступает, у него и гонки больше бондовские, а уж основной сюжет с карикатурным злодеем и главное картинка — это цельнотянутый «Солдат Джо» со всеми вытекающими аугментированными суперсолдатами, страшными мстями и зловредными корпорациями бобра и козла, проживающими в Припяти. Причём боевая составляющая всего этого настолько в какой-то момент переходит грань между guilty pleasure и фанатским порно, что начинает казаться, что вот-вот на экране появятся автоботы и десептиконы. Всё горит, взрывается, летит, рушится, не переставая при этом лупцевать друг друга по мордасам.

Впрочем, чего в фильме ещё больше, так это бытовой милоты. Тут и специально приглашённый Райан Рейнольдс в роли своего парня в Лэнгли, и сами два главгероя со своими семейными проблемами — эти двое так активно собачатся друг с другом, что в какой-то момент даже вызывают из небытия целый монолог воздушного маршала, который, кажется, самозародился в этом самолёте от лютой концентрации броманса на квадратный метр плёнки. Которого режиссёр добавляет, и добавляет, и добавляет. Даже под самые титры вот вам ещё ведро милоты. От чего под конец фильма уже начинается банальная передозировка. Уже все настолько танцуют «хаку», и настолько целуются в дёсны, что даже компьютерный голос за кадром буквально источает елей, какие мы все молодцы, что это уже начинает напоминать, простите, финал отечественного «Миллиарда». Там тоже все такие, окей, нас ждёт новый вирус, погнали!

Форсаж: Хоббс и Шоу

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Название фильма: Форсаж: Хоббс и Шоу
Оригинальное название: Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
Прокат в России фильма "Форсаж: Хоббс и Шоу": 1 августа 2019 года
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» Голливуд » Экшн
» Франчайзы » Форсаж
О фильме "Форсаж: Хоббс и Шоу":

Режиссёр «Дэдпула 2» Дэвид Литч представляет спин-офф «Форсажа» о двух его главных громилах второго плана Люке Хоббсе в исполнении Дуэйна Джонсона и Декарде Шоу в исполнении Джейсона Стэйтама. Противостоять им будет сбежавший из комиксов генетически прокачанный универсальный солдат Идрис Эльба. В сюжете пойдёт речь о спасении мира и боевой сестрёнки Шоу при помощи боевых братишек Хоббса. В камео: Райан Рейнольдс.

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Форсаж: Хоббс и Шоу:

Форсаж: Хоббс и Шоу
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 9
трейлеры: 17

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Форсаж: Хоббс и Шоу: Вжик и Рокки
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