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Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда | Трейлеры
Анонс New :: 17.11.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
Оригинальное название: Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald
Прокат в России фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда": 15 ноября 2018 года
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О фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда":
Вторая часть спин-оффа «Гарри Поттера» о приключениях волшебника-зоолога Ньюта Скамандера. В ролях: Джонни Депп, Эзра Миллер, Кэтрин Уотерстон, Зои Кравиц, Эдди Редмэйн, Джуд Ло. Режиссёр: Дэвид Йейтс.
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