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Бэтмен | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Бэтман

Русский отрывок New :: 08.02.22

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Название фильма: Бэтмен
Оригинальное название: Batman
Прокат в России фильма "Бэтмен": 2 марта 2022 года
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» Блокбастеры » Кинокомиксы
» Франчайзы » Бэтман
О фильме "Бэтмен":

Мэтт Ривз («Планета обезьян») представляет новую попытку реанимировать киновселенную Бэтмена с Робертом Паттинсоном в роли самого.

В прочих ролях: Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано, Энди Сёркис, Питер Сарсгаард, Джон Туртурро, Джеффри Райт.

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Бэтмен:

Бэтмен
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 8
трейлеры: 9

Рецензии и обзоры

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