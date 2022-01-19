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Бэтмен | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 7 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 19.01.22
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Название фильма: Бэтмен
Оригинальное название: Batman
Прокат в России фильма "Бэтмен": 3 марта 2022 года
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О фильме "Бэтмен":
Мэтт Ривз («Планета обезьян») представляет новую попытку реанимировать киновселенную Бэтмена с Робертом Паттинсоном в роли самого.
В прочих ролях: Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано, Энди Сёркис, Питер Сарсгаард, Джон Туртурро, Джеффри Райт.
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