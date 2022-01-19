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Бэтмен | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Бэтман

Русский трейлер 2 New :: 19.01.22


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Название фильма: Бэтмен
Оригинальное название: Batman
Прокат в России фильма "Бэтмен": 3 марта 2022 года
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» Блокбастеры » Кинокомиксы
» Франчайзы » Бэтман
О фильме "Бэтмен":

Мэтт Ривз («Планета обезьян») представляет новую попытку реанимировать киновселенную Бэтмена с Робертом Паттинсоном в роли самого.

В прочих ролях: Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Пол Дано, Энди Сёркис, Питер Сарсгаард, Джон Туртурро, Джеффри Райт.

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Бэтмен:

Бэтмен
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 8
трейлеры: 7

Рецензии и обзоры

Кингсмен: Начало: Кринжмен 1917

С Мэттью Воном что-то случилось. Он растерялся, и мы два часа наблюдаем за этим. На экране — абсолютная потеря контроля. Опустошающая, выматывающая глупость

Тихая ночь: Правительство за нас всё решило
Новое поколение действительно лучше нас умеет сомневаться, искать и находить ответы. А ещё, всё-таки, лучше, конечно, помучиться

Оленьи рога: Социальный порок
Финал тут неизбежен — общественные пороки нельзя полностью изжить, они будут продолжать вылезать вновь и вновь

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