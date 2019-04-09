|
Мстители 4: Финал | Трейлеры
Отрывок New :: 09.04.19 ссылка на ролик
Ссылки по теме:
Рецензия » Мисс Мар-Велл в тылу врага Роман КОРНЕЕВ
Название фильма: Мстители 4: Финал
Оригинальное название: Avengers 4: Endgame
Прокат в России фильма "Мстители 4: Финал": 29 апреля 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Мстители 4: Финал":
После того, как Танос волей сценаристов Марвел вывел почти всех Мстителей из игры, оставшиеся при помощи Капитана Марвел должны всё-таки дать ему отпор.
В ролях: Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Эванджелин Лилли, Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Джош Бролин, Крис Эванс, Пол Радд, Элизабет Олсен, Джон Фавро, Дон Чидл, Дэйв Батиста, Чедвик Боузман, Мишель Пфайфер, Гвинет Пэлтроу, Джереми Реннер, Марк Руффало, Тильда Свинтон.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Мстители 4: Финал:
В погоне за Бонни и Клайдом: Старая школа
Кладбище домашних животных: Мы гуляли с зомби
Шазам!: Скажите, как его зовут!
Новинки апреля: «Шазам», «Хеллбой», «Мстители» и «Миллиард»
Мы: И они
» Отрывок
8 апреля, понедельник
Как и в заокеанском прокате, в российских кинотеатрах прежний лидер неминуемо должен был сдаться тандему новичков...
7 апреля, воскресенье
Заокеанский уикенд, несмотря на наличие сразу двух тёмных лошадок, не отличился сюрпризами, хотя ночные четверговые предпоказы и повысили ставки поверх первоначальных...
6 апреля, суббота
|
|
|
|
|
«Шазам!», отзыв «Кладбище домашних животных», рецензия «Мы», рецензия Сериал «Чудотворцы», отзыв «Академия «Амбрелла», отзыв «Закатать в асфальт», рецензия Сериал «Любовь, смерть и роботы», отзыв «В погоне за Бонни и Клайдом», отзыв «Как приручить дракона 3», отзыв «Реальный детектив», 3 сезон, отзыв