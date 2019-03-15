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Мстители 4: Финал | Трейлеры
Трейлер New :: 15.03.19 ссылка на ролик
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Название фильма: Мстители 4: Финал
Оригинальное название: Avengers 4: Endgame
Прокат в России фильма "Мстители 4: Финал": 29 апреля 2019 года
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О фильме "Мстители 4: Финал":
После того, как Танос волей сценаристов Марвел вывел почти всех Мстителей из игры, оставшиеся при помощи Капитана Марвел должны всё-таки дать ему отпор.
В ролях: Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Эванджелин Лилли, Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Джош Бролин, Крис Эванс, Пол Радд, Элизабет Олсен, Джон Фавро, Дон Чидл, Дэйв Батиста, Чедвик Боузман, Мишель Пфайфер, Гвинет Пэлтроу, Джереми Реннер, Марк Руффало, Тильда Свинтон.
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