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Название фильма: Люди Икс: Тёмный Феникс

Оригинальное название: X-Men: Dark Phoenix

О фильме "Люди Икс: Тёмный Феникс":

Джин Грей обладает невероятными суперспособностями, которые в результате инцидента на орбите извращаются и превращают её в Тёмного Феникса, заставляя повернуть против своих друзей.

Режиссёр: Саймон Кинберг. В ролях: Софи Тёрнер, Дженнифер Лоуренс, Джеймс Макавой, Николас Холт, Майкл Фассбендер, Оливия Манн, Джессика Честейн.