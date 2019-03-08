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Люди Икс: Тёмный Феникс | Трейлеры
о фильме: кадры: 9 | трейлеры: 6 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер 3 New :: 08.03.19 ссылка на ролик
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Название фильма: Люди Икс: Тёмный Феникс
Оригинальное название: X-Men: Dark Phoenix
Прокат в России фильма "Люди Икс: Тёмный Феникс": 6 июня 2019 года
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О фильме "Люди Икс: Тёмный Феникс":
Джин Грей обладает невероятными суперспособностями, которые в результате инцидента на орбите извращаются и превращают её в Тёмного Феникса, заставляя повернуть против своих друзей.
Режиссёр: Саймон Кинберг. В ролях: Софи Тёрнер, Дженнифер Лоуренс, Джеймс Макавой, Николас Холт, Майкл Фассбендер, Оливия Манн, Джессика Честейн.
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