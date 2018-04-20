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Ходячие мертвецы

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Если не Ниган, то Карл

Роман КОРНЕЕВ, 20 апреля 2018
Рецензия

По итогам растянутой на три сезона бодяги с Ниганом, которая начиналась так бодро, но к началу восьмого сезона ни к чему хорошему, кроме тупой резни, не пришла, «Ходячие мертвецы» и их сценаристы оказались окончательно поставленными перед фактом, что никому уже давно нет дела до Рика с седой бородой, а бесконечные вставки из не то будущего, не то альтернативной реальности, давно и прочно воспринимаются назойливым сюром, никого уже особо не интригуя. Сериал начал двигаться по инерции, от которой не спасают даже бесконечные качели, когда то одна, то другая группа попеременно ставится на грань уничтожения Спасителями, тогда как последние вообще полсезона просидели взаперти, пока остальные надували щёки и усиленно предуготовлялись к решающему штурм-унд-дрангу.

Понятно, что с одной стороны авторы сериала так могли тянуть резину практически бесконечно (тому же Карлу легко посвятили половину сезона, а могли и весь), главное тут, чтобы зритель не начал роптать. Или засыпать, что куда вернее, поскольку все эти однообразные монологи Вдовы, страдания Короля и беготня Рика за Ниганом с дрекольём надоела всем давно и прочно, а ничего другого авторы предложить не могут — ну, перебьёт одна группа другую, во-первых, при этом придётся существенно проредить главгероев, а их и так осталось не сады, а во-вторых — о чём тогда дальше снимать кино?

Приходится буквально скрепя сердце подсовывать зрителю разные подачки вроде очередного маломотивированного предательства, периферийной смертушки, очередной пропажи с радаров Нигана и прочей поднадоевшей ерунды, однако по факту главными двигателями сезона стали Саймон и Юджен, от которых здесь хоть что-то зависит и которые единственные способны принимать кардинальные решения.

Нет, нам покажут, конечно, финальные сопли Рика, который всё мечется между двух осин, толкает свои безумные речи за мир во всём мире и проповедует птицам, однако вопрос остаётся вопросом — куда теперь пойдёт сериал. В сторону противостояния Вдовы и Рика? Это скучно и неинтересно. В сторону борьбы с очередным стадом? Сто раз было. В сторону построения того самого мира во всём мире? За кадром раздаётся звук жужжания мухи. В общем, сценаристам теперь полностью развязаны руки, но что они будут этими руками делать — молчок. Может, пора закрывать ходячую богадельню?

Ходячие мертвецы

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Рецензия » Иди себе и иди Роман КОРНЕЕВ

 
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Название сериала: Ходячие мертвецы
Оригинальное название: Walking Dead
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» Сериалы » Триллеры
О сериале "Ходячие мертвецы":

Экранизация одноимённого комикса в жанре зомби-апокалипсиса, запущенная продюсером, режиссёром и сценаристом Фрэнком Дарабонтом. Сериал рассказывает о группе выживальцев во главе с бывшим шерифом Риком Граймсом. Отдельную интригу в сюжете добавляет то, что эпидемия распространяется не только через укусы мертвецов. На самом деле заражены все люди, и после смерти каждый станет зомби. В ролях: Эндрю Линкольн, Стивен Йен, Чендлер Риггз, Норман Ридус, Скотт Уилсон, Дэвид Морриссей.

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Ходячие мертвецы:

Ходячие мертвецы
постеры сериала: 15
кадры из сериала: 58
трейлеры: 6

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