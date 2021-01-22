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Название сериала: Ходячие мертвецы

Оригинальное название: Walking Dead

О сериале "Ходячие мертвецы":

Экранизация одноимённого комикса в жанре зомби-апокалипсиса, запущенная продюсером, режиссёром и сценаристом Фрэнком Дарабонтом. Сериал рассказывает о группе выживальцев во главе с бывшим шерифом Риком Граймсом. Отдельную интригу в сюжете добавляет то, что эпидемия распространяется не только через укусы мертвецов. На самом деле заражены все люди, и после смерти каждый станет зомби. В ролях: Эндрю Линкольн, Стивен Йен, Чендлер Риггз, Норман Ридус, Скотт Уилсон, Дэвид Морриссей.

Отзыв на первый сезон

Отзыв на второй сезон

Отзыв на третий сезон

Отзыв на четвёртый сезон

Отзыв на пятый сезон