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Ходячие мертвецы | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие
Отзывы: [2]

Трейлер финала 10 сезона New :: 22.01.21


Все ролики сериала "Ходячие мертвецы" (12)
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Название сериала: Ходячие мертвецы
Оригинальное название: Walking Dead
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» Сериалы » Триллеры
О сериале "Ходячие мертвецы":

Экранизация одноимённого комикса в жанре зомби-апокалипсиса, запущенная продюсером, режиссёром и сценаристом Фрэнком Дарабонтом. Сериал рассказывает о группе выживальцев во главе с бывшим шерифом Риком Граймсом. Отдельную интригу в сюжете добавляет то, что эпидемия распространяется не только через укусы мертвецов. На самом деле заражены все люди, и после смерти каждый станет зомби. В ролях: Эндрю Линкольн, Стивен Йен, Чендлер Риггз, Норман Ридус, Скотт Уилсон, Дэвид Морриссей.

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Ходячие мертвецы:

Ходячие мертвецы
постеры сериала: 15
кадры из сериала: 58
трейлеры: 12

Рецензии и обзоры

Фрагменты женщины: Покажи мне драму
Кино помогает эмоционально прочувствовать чужую трагедию, но до конца не понятно, зачем это зрителю

Душа: Я получил эту роль
Даже в развесёлом детсаду для нерождённых душ это по-прежнему история об учителе и пианисте, пусть и с аттракционами в виде говорящего котейки

Птица в клетке: Локдаун
Главный страх не в виде собственно болезни, а в виде бесконечной самоизоляции и, в качестве печального конца, перспективы попасть в ковидарий

Земля кочевников: В закат
Этот фильм не про несправедливость, этот фильм про путь. Путь, который предстоит пройти на всем, и путь этот можно пройти только в одиночестве

Чудо-женщина 1984: Сила в правде
Хорошие истории не забываются, неважно, когда и где они выходят. Но у этого фильма со сценарием большие проблемы
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Обновления
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21 января, четверг

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20 января, среда

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» Онлайн-трейлер

19 января, вторник

Аферистка, I Care a Lot new
постеров: 1, кадров: 1
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18 января, понедельник
Бокс-офис США: «Заступник» против «Чудо-женщины 1984» против «Семейки Крудс 2»
Ввиду лишнего выходного — дня Мартина Лютера Кинга — заокеанская касса вновь приподнялась до $12 млн за уикенд и таким образом всё-таки вновь опередила...

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