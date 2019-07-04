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Тайна печати дракона, Вий 2 / Вий 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 7 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 04.07.19
Прокат в России фильма "Тайна печати дракона": 19 сентября 2019 года
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О фильме "Тайна печати дракона":
Герой первого «Вия», британский картограф Джонатан Грин, отправляется составлять карту дальневосточной России и внезапно попадает в Китай.
В ролях: Джейсон Флеминг, Рутгер Хауэр, Джеки Чан, Стивен Сигал, Арнольд Шварценеггер.
Автор сценария и режиссёр: Олег Степченко.
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