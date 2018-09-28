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Тайна печати дракона, Вий 2 / Вий 2 | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Тизер 4 New :: 28.09.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Прокат в России фильма "Тайна печати дракона": 7 февраля 2019 года
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О фильме "Тайна печати дракона":
Герой первого «Вия», британский картограф Джонатан Грин, отправляется составлять карту дальневосточной России и внезапно попадает в Китай.
В ролях: Джейсон Флеминг, Рутгер Хауэр, Джеки Чан, Стивен Сигал, Арнольд Шварценеггер.
Автор сценария и режиссёр: Олег Степченко.
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