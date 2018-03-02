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Вий 2: Тайна печати дракона, Вий 2 / Вий 2 | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Тизер 3 New :: 02.03.18 ссылка на ролик

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Прокат в России фильма "Вий 2: Тайна печати дракона": 16 августа 2018 года
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О фильме "Вий 2: Тайна печати дракона":

Герой первого «Вия», британский картограф Джонатан Грин, отправляется составлять карту дальневосточной России и внезапно попадает в Китай.

В ролях: Джейсон Флеминг, Рутгер Хауэр, Джеки Чан, Стивен Сигал, Арнольд Шварценеггер.

Автор сценария и режиссёр: Олег Степченко.

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Вий 2: Тайна печати дракона, Вий 2:

Вий 2: Тайна печати дракона, Вий 2
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 8
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

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