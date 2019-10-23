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Терминатор: Тёмные судьбы | Трейлеры
Промо-ролик New :: 23.10.19
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Название фильма: Терминатор: Тёмные судьбы
Оригинальное название: Terminator: Dark Fate
Прокат в России фильма "Терминатор: Тёмные судьбы": 31 октября 2019 года
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О фильме "Терминатор: Тёмные судьбы":
Продолжение классических первых двух «Терминаторов», спродюсированное Джеймсом Кэмероном.
Режиссёр: Тим Миллер («Дэдпул»).
В ролях: Арнольд Шварценеггер, Маккензи Дэвис, Линда Гамильтон.
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