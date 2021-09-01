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Отряд Самоубийц: Миссия Навылет | Трейлеры

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Отзывы: [4]

Вопросы и ответы New :: 01.09.21

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Название фильма: Отряд Самоубийц: Миссия Навылет
Оригинальное название: Suicide Squad 2
Прокат в России фильма "Отряд Самоубийц: Миссия Навылет": 5 августа 2021 года
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» Голливуд » Кинокомиксы
» Франчайзы » Бэтман
О фильме "Отряд Самоубийц: Миссия Навылет":

Джеймс Ганн («Стражи Галактики») после развода с Марвел взялся реанимировать побочный франчайз вселенной DC о спецотряде отморозков.

В ролях знакомые всё лица: Тайка Вайтити, Марго Робби, Йоэль Киннаман, Виола Дэвис, Идрис Эльба, Джай Кортни, Натан Филлион, Майкл Рукер.

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Отряд Самоубийц: Миссия Навылет:

Отряд Самоубийц: Миссия Навылет
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 3
трейлеры: 17

Рецензии и обзоры

Аннетт: Последняя гастроль
В какой-то момент начинается настоящая, лютая, патентованная хтонь, которую редко встретишь даже и в жаровом кино

Воспоминания: Мы всё забыли + подкаст
У Лизы Джой было всё, включая деньги, чтобы сделать хорошее кино. От неё нужен был только хороший сценарий

Тихий омут: Ты неудачник
Дэймона в этом фильме преследует злой рок, заставляющий его многократно расплачиваться за грехи прошлого

Босс-молокосос 2: История детишек
Линия взаимоотношений неповзрослевшего папы с повзрослевшей дочкой внезапно оказывается и вполне логичной, и вовсе не криповой

Ведьмак: Кошмар волка: Спорный фан-сервис
Сценарий анимационной полнометражки, в последний момент переделанной из сериала, сразу начинает противоречить литературному лору
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