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Отряд Самоубийц: Миссия Навылет | Трейлеры
о фильме: рецензия | кадры: 3 | трейлеры: 17 | постеры: 3 | в ролях | афиша, билеты
Вопросы и ответы New :: 01.09.21
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Название фильма: Отряд Самоубийц: Миссия Навылет
Оригинальное название: Suicide Squad 2
Прокат в России фильма "Отряд Самоубийц: Миссия Навылет": 5 августа 2021 года
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О фильме "Отряд Самоубийц: Миссия Навылет":
Джеймс Ганн («Стражи Галактики») после развода с Марвел взялся реанимировать побочный франчайз вселенной DC о спецотряде отморозков.
В ролях знакомые всё лица: Тайка Вайтити, Марго Робби, Йоэль Киннаман, Виола Дэвис, Идрис Эльба, Джай Кортни, Натан Филлион, Майкл Рукер.
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Отряд Самоубийц: Миссия Навылет:
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Отряд Самоубийц: Миссия Навылет, Suicide Squad 2
Прокат в России: 5 августа 2021 года
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